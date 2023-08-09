¡Cable C1, vamos!

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2022

A finales de septiembre de 2022, el C1 Cable, el primer teleférico de Île-de-France, entrará en una fase concreta, con el inicio de los trabajos preparatorios en Créteil.

Antes de contarte más, echemos un vistazo a las etapas principales del proyecto:

2013 > 2016: elaboración del Archivo de Objetivos y Características Principales del Proyecto (DOCP)

2016: consulta preliminar

2017 > 2018: estudios esquemáticos y archivo de investigación pública que integran las lecciones aprendidas de la consulta

2019: Investigación pública y declaración de utilidad pública del proyecto

2020-2021: estudios preliminares de diseño (AVP) que integran las lecciones aprendidas de la investigación pública / designación del consorcio Doppel France de empresas responsables del diseño, construcción y mantenimiento del cable C1 (Doppelmayr France / Egis Rail / Spie Batignolles / Atelier Schall / France Travaux)

2022: estudios de proyecto (PRO) / inicio de las obras de concesión

El C1 Cable estará en servicio para 2025 y servirá a Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges.

