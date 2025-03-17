Noticias sobre el corredor verde de La Végétale

El desenrollamiento del cable final en el último tramo de la línea ha sido completado y la mayoría de las rutas que se cerraron a principios de año ya han sido reabiertas.

En el Parc Saint-Martin, los caminos han reabierto desde el viernes 28 de febrero.

En el Parc de la Ballastière:

las obras de carretera son necesarias y comenzarán a finales de marzo y se completarán a mediados de mayo de 2025;

durante estas obras, los caminos a lo largo de la calle Saint-John Perse, entre los dos pilones, serán parcialmente cerrados o modificados;

Se reabre el acceso a la bolera.

©Île-de-France Mobilités