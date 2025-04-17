Todas las obras civiles están ya finalizadas
Publicado el-
Actualizado el
En las últimas semanas, la construcción del primer teleférico urbano de Île-de-France ha alcanzado un nuevo hito: ¡todas las obras de ingeniería civil se han completado en todas las estaciones!
"Ingeniería civil" es todo lo relacionado con la construcción de estructuras y obras de infraestructura. ¡La construcción del cable C1 es un excelente ejemplo de ingenio humano y recursos tecnológicos!
Haz un recorrido por tus futuros resorts en imágenes.
© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot