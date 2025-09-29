Es oficial: ¡el C1 Cable entrará en servicio el 13 de diciembre de 2025!
Publicado el
Mientras continúan las pruebas y las primeras cabinas circulan "sin pijama" en la línea, la fecha de entrada en servicio es ahora oficial.
¡El C1 Cable, el primer teleférico urbano de Île-de-France, abrirá sus puertas el 13 de diciembre de 2025!
Con sus 5 estaciones, sus cabinas accesibles para todos y su conexión directa con el transporte existente, el C1 Cable será la nueva solución de movilidad.
Una alternativa rápida, regular y silenciosa, diseñada para simplificar los desplazamientos diarios.
© Île-de-France Mobilités y © Aymeric Guillonneau – Región de Île-de-France