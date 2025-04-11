Acerca de los cables de comunicación

¿Has notado que el cable portador del tractor del C1 va acompañado de otros dos cables más finos?

Estos son los cables de comunicación que, entre el cable portador-tractor necesario para las cabinas, se utilizan para transmitir señales entre las estaciones y para suministrar el equipo de los pilones.

El desenrollado de estos cables se realizó al mismo tiempo que el del cable de tracción.

Mediante una góndola elevada a gran altura, los especialistas procedieron, con meticulosidad, a la instalación de estos cables de comunicación necesarios para el funcionamiento del teleférico.

© Île-de-France Mobilités