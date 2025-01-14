Encofrados elegantes para proteger y revestir tu sistema de estaciones

Este encofrado protege el sistema y la estación de las inclemencias del tiempo, permitiendo la penetración de la luz para limitar el consumo energético de las estaciones.

Se eligió tratarlos de la manera más discreta y sobria posible para que estas formas encajaran armoniosamente en el paisaje y redujeran su impacto visual.

Las fachadas acristaladas de aspecto anodizado reflejan los contornos del paisaje circundante.

El nombre de cada estación se mostrará en letras monumentales iluminadas, iluminadas por LEDs. Así, los nombres serán visibles día y noche.

¡Descubre en las fotos las fachadas de cristal del sistema de estaciones de Valentinon que ahora están instaladas!

©Île-de-France Mobilités