En Villeneuve-Saint-Georges, levantamiento del último pilar en el espacio público

Este jueves 26 de septiembre, los equipos levantaron un poste de 51 metros de altura en la rotonda situada en la esquina de las avenidas Guy Môquet y J.F. Kennedy. Es uno de los últimos grandes pilones de la línea. Este paso decisivo marca un nuevo avance en el progreso del proyecto.

Gracias a la movilización diaria de los compañeros, la construcción del primer teleférico urbano en Île-de-France está avanzando mucho.

El futuro enlace entre el metro de Créteil-Pointe du Lac y Villa Nova, pasando por Limeil-Brévannes y Valenton, se está volviendo cada día más concreto y estamos, como tú, impacientes por verlo terminado.

¡Gracias de nuevo por tu ánimo y cuenta con nosotros para hacerlo lo antes posible!

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier