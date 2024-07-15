Estación La Végétale: ¡los trabajos de ingeniería civil en los cimientos avanzan!

Esta estación, situada en el corazón del corredor verde que lleva el mismo nombre, realiineará el trazado de la línea en ángulo recto, hacia la estación terminal Villa Nova.

Hasta la fecha, el refuerzo necesario para el resto de las operaciones ha avanzado muy bien. El encofrado temporal, con vistas a hormigonar las 5 velas (pilares que soportarán la estación), está en marcha (ya se han completado 2). Son necesarios varios pasos de control para garantizar la estabilidad, la tenacidad y la correcta colocación del encofrado.

El hormigón se vierte luego en cada encofrado, utilizando un cubo de hormigón, en capas sucesivas. Una vez secado el hormigón, los trabajadores pueden desmontar el encofrado.

Como podemos ver, la construcción de los cimientos de las estaciones es un paso largo que requiere toda la vigilancia y el conocimiento de los compañeros.