Todo lo que necesitas saber sobre la construcción de las estaciones

¿Cómo están construidas tus estaciones C1? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué profesiones se movilizan? ¡Te contamos todo en imágenes!

La última fase de la construcción de tus 5 estaciones ya está en marcha con el mobiliario interior, mientras que los espacios exteriores van tomando forma cada día más. Desde el primer día de trabajo en las estaciones, se han movilizado muchos oficios: excavadores, operadores de grúas, carpinteros, electricistas, techadores, mecánicos, chatarra, pintores, jardineros, etc. Hay tantos oficios y etapas de realización que ofrecen espacios para pasajeros bien integrados en el paisaje y funcionales. ¡Enhorabuena a todos los compañeros!

No dudes en compartir tus reacciones con nosotros y animarles en este tramo final, desde ahora hasta la puesta en marcha de la línea, prevista para finales de 2025.

