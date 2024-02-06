CRÉTEIL - POINTE DU LAC: OBRA A GRAN ESCALA

En Créteil, los trabajos avanzan rápidamente para asegurar que el cable C1 esté en servicio para 2025.

En la Route de la Saussaie du Ban (RD 102), comenzarán a mediados de febrero los trabajos del pilón "1P2".

A esto le seguirá la finalización de un paso importante: el tirado del cable entre la estación de Pointe du Lac y la estación Limeil-Brévannes.

Estos trabajos requieren el cierre de este tramo de la RD 102 a partir del 12 de febrero por un periodo de 6 meses.

En cuanto a la futura estación Pointe du Lac, continúan sus obras y el tramo noreste del puente peatonal que conecta la estación de metro 8 y el Mail François Mitterrand.

A partir de marzo/abril, los trabajos se trasladarán a la parte suroeste de la RD 1, al lado de las vías del metro. Consistirá en construir una nueva parte del tramo del puente peatonal y continuará con la creación del pilón de pórtico en la salida de la estación. Estas intervenciones provocarán el cambio del tráfico vial hacia el lado noreste de la RD 1.

Te aseguramos nuestro deseo de reducir las interrupciones del tráfico tanto como sea posible y agradecemos tu comprensión.