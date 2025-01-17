Información de trabajo en Valenton y Limeil-Brévannes: cierre de la Ruelle de París

Como parte del desarrollo de la estación de Valentinon, se están llevando a cabo obras en la callejón de París. Los trabajos se desarrollarán en 3 fases a lo largo del año 2025 (desde mediados de enero hasta mediados de julio, desde mediados de mayo hasta mediados de julio y desde mediados de julio hasta mediados de diciembre).

¿Qué cambia esto?

- Cierre de la Ruelle de Paris de mediados de enero a mediados de julio de 2025

- Mantener el acceso para los residentes locales

- Implementación de un desvío por carretera

- Tráfico limitado a 30 km/h en el acceso al lugar de trabajo, en la Rue de Paris y la Rue Gabriel Péri, durante toda la duración de los trabajos

- La contaminación acústica puede ser causada por el trabajo

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.