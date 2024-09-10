Visita al lugar de una estación, domingo 22 de septiembre de 2024

Como parte de los Días Europeos del Patrimonio, Île-de-France Mobilités abre las puertas de la obra de la estación Limeil-Brévannes el domingo 22 de septiembre:

-Visita gratuita

- Registro individual requerido (plazas limitadas)

- obra inaccesible para PRM, carritos y niños menores de 10 años

- Cada menor debe estar acompañado por un adulto responsable

Durante una visita guiada de 1,5 horas, el equipo de C1 te presentará el proyecto, la operación de la central eléctrica y los talleres-garajes, los pilones y el prototipo de la cabaña.

Descubre el programa completo AQUÍ.

¡Y regístrate rápido en idf-mobilites.fr/JEP2024-CableC1 !

¡El equipo del proyecto C1 espera con ilusión tu visita!