¡En Villeneuve-Saint-Georges, la estación Bois Matar* está saliendo del suelo!

Fecha de publicación: 1 de agosto de 2023

Durante todo el verano de 2023, los compañeros trabajarán en el derecho de paso de la futura estación, a lo largo de la avenida J.F.K. El trabajo consistirá principalmente en preparar el terreno y los cimientos de los pilones y la estación.

Este lugar estará bajo estrecha vigilancia y se están tomando todas las medidas para minimizar las molestias (pulverización de polvo, elevación de protección con los residentes del lugar, elección de las máquinas y técnicas de construcción menos ruidosas, horario supervisado del sitio). No tendrá impacto en el tráfico por carretera.

¿Una pregunta? Contacta con tu agente local, Saïd, en el 06 32 87 00 52.

*El nombre de la estación es provisional

© Île-de-France Mobilités/Doppel France