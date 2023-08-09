Estación Créteil – Pointe du Lac: obras en la Route de la Saussaie du Ban (RD102), extendidas hasta mediados de junio de 2023

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2023

Al final de las primeras zanjas hechas en la carretera Saussaie du Ban (RD102), los compañeros de SUEZ descubrieron la presencia de tuberías muy antiguas.

Como resultado, las nuevas instalaciones y el calendario de trabajo deben adaptarse.

El cierre de la calle al tráfico y la prohibición de aparcamiento se extenderán unas dos semanas, hasta mediados de junio. Gracias por tu comprensión.

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.