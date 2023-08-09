El C1 Cable: diversificación y renovación de la ecologización

Fecha de publicación: 20 de julio de 2023

+ 500: ¡este es el número de árboles que se plantarán a lo largo del trazado del cable C1 y alrededor de tus futuras estaciones!

Arbustos, árboles grandes, hierbas y perennes... Se eligieron casi 65 especies por su robustez y bajo consumo de agua.

En su mayoría, estas especies son endémicas y están recomendadas por la guía de plantas autóctonas de la cuenca de París. Esta paleta vegetal diversificada ofrecerá a viajeros y residentes locales un entorno urbano renovado.

© Île-de-France Mobilités / Doppel France