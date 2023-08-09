Temperaturas duraderas: el centro neurálgico de la línea
Fecha de publicación: 21 de marzo de 2023
La estación Temps Durables en Limeil-Brévannes reunirá varias instalaciones esenciales para la operación del cable C1:
- Se instalarán 2 garajes a cada lado de los muelles, destinados al aparcamiento de cabañas cuando no estén en uso. Estos garajes también cuentan con un taller de mantenimiento y lavado que garantizará la comodidad y fiabilidad del teleférico.
- El techo verde de una creará espacio adicional para la biodiversidad local, mientras que el sistema fotovoltaico de la otra alimentará la iluminación de la central, los enchufes, el convector, el calentador de agua y la grúa aérea.
- El Centro de Control Centralizado (PCC), responsable de gestionar la línea y actuar en tiempo real en su funcionamiento, así como la estación de conductores del teleférico.