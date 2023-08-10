¡En Créteil comienzan las obras del complejo de Pointe du Lac*!

Fecha de publicación: 7 de agosto de 2023

Para acomodar la nueva pasarela peatonal y la estación de C1 Cable, los equipos están construyendo los pilares que los soportarán.

El tráfico en la RD1 se verá afectado, con cambios que se esperarán en la zona hasta el inicio del servicio: reducción de carriles y límites de velocidad. Ten cuidado.

*El nombre de la estación es provisional