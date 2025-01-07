Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Asegurar los espacios para el desenrollado del cable entre Limeil-Brévannes y La Végétale

Publicado el

Desde principios de enero hasta finales de febrero de 2025, los equipos desenrollarán los últimos kilómetros de cable de la línea del teleférico, entre las estaciones Limeil-Brévannes y La Végétale.

En este tramo, el cable C1 sobrevolará el corredor verde de La Végétale y, en particular, sobre los parques La Ballastière y Saint-Martin. Esta operación requerirá la aseguración esencial de la zona de desenrollamiento y la instalación de protección.

Algunos caminos de los dos parques, así como la bolera y el estadio de la ciudad, estarán cerrados al público durante unos 2 meses.

Se instalarán señales específicas para guiarte.

Saïd, tu agente local, estará a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

A continuación encontrarás toda la información sobre cierres de caminos, pero también más explicaciones sobre las diferentes etapas del desenrolado de cables.

Información de los residentes sobre el desenrollamiento del cable entre Limeil-Brévannes y La Végétale

PDF

 -  1021.2 KB