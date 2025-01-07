Asegurar los espacios para el desenrollado del cable entre Limeil-Brévannes y La Végétale

Desde principios de enero hasta finales de febrero de 2025, los equipos desenrollarán los últimos kilómetros de cable de la línea del teleférico, entre las estaciones Limeil-Brévannes y La Végétale.

En este tramo, el cable C1 sobrevolará el corredor verde de La Végétale y, en particular, sobre los parques La Ballastière y Saint-Martin. Esta operación requerirá la aseguración esencial de la zona de desenrollamiento y la instalación de protección.

Algunos caminos de los dos parques, así como la bolera y el estadio de la ciudad, estarán cerrados al público durante unos 2 meses.

Se instalarán señales específicas para guiarte.

Saïd, tu agente local, estará a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

A continuación encontrarás toda la información sobre cierres de caminos, pero también más explicaciones sobre las diferentes etapas del desenrolado de cables.