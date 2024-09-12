Las primeras pruebas puntuales comienzan con las cabinas en la primera sección del C1

Hoy puedes ver las primeras cabañas en el cielo del Val-de-Marne, entre las estaciones de Pointe du lac y Limeil-Brévannes.

No, no, no estás soñando. Se entregaron 4 cabañas envuelto como previsualización para realizar las primeras pruebas en esta parte de la ruta.

Las cabinas circularán a baja velocidad. Durante estas pruebas y al finalizar las mismas, los técnicos ajustan finamente los ajustes dentro de las estaciones y a nivel de los balancadores de los pilones para asegurar el cumplimiento perfecto de todas las instalaciones.

La prueba en seco, un paso en sí misma, se lanzará en toda la línea en la segunda mitad de 2025. Durará varias semanas y consistirá en probar el correcto funcionamiento de la línea a escala real. Pero os lo contaremos todo a su debido tiempo.

La construcción de su teleférico va tomando forma día a día y estamos trabajando duro para lograr la puesta en marcha en la segunda mitad de 2025.

¡Las emociones están a flor de piel dentro de los equipos!