¡CUERVOS, CABECERAS Y UN DELANTAL!

¡El vocabulario de la industria de la construcción a veces es sorprendente y está lleno de poesía!

Para que las impresionantes estructuras de hormigón armado que conformarán la pasarela peatonal sean perfectamente sólidas, es esencial reforzarlas en ambos lados.

Este es el papel de las tapas de los pilares y ménsulas, una especie de enormes extensiones de hormigón que, una vez fijadas a las paredes verticales, asegurarán la estabilidad total de la estructura.

El conjunto soportará la plataforma, es decir, la superficie plana que conecta los dos extremos del puente peatonal y sobre la que se organizarán los desarrollos urbanos y paisajísticos.

