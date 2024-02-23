Medidas proactivas para controlar el nivel de ruido del cable C1

Se realizaron rigurosos estudios acústicos y modelado desde la fase de diseño y a lo largo de las diferentes fases del proyecto.

Como aún no existen normativas relacionadas con el ruido emitido por los tranvías de cable, los estudios de impacto se realizaron sobre la base de las normativas de "ruido de transporte terrestre" y se verificaron según las normativas de "ruido de barrio", siendo estos dos enfoques interesantes y complementarios.

Todos los estudios y modelos realizados indican que el cable C1 cumple plenamente con estas normativas en toda la línea.

El ruido generado por el teleférico se mezclará con el ruido ambiental medido a lo largo de toda la ruta.

Este buen rendimiento acústico se debe especialmente a la elección de la calidad del cable tractor, que reduce significativamente las vibraciones de un cable convencional.

Además, el sistema de motores elegido para el cable C1 es uno de los más silenciosos. En la estación se instalarán amortiguadores de vibraciones y las paredes y tejados serán insonorizados.

Para garantizar que el ruido emitido por el cable no suponga una molestia para los residentes locales, se monitorizarán los niveles de ruido en las inmediaciones del teleférico tras su puesta en marcha, y luego regularmente durante los primeros 10 años de funcionamiento.