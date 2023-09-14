Fúncular y teleférico urbano: ¿cuál es la diferencia?

Ambos pertenecen a la familia del transporte por cable, diseñados para eludir las limitaciones locales de un territorio y facilitar tus desplazamientos. ¡Sin embargo, son muy diferentes!

Descubramos juntos las particularidades de estas dos joyas de la ingeniería:

El funicular se utiliza para subir y bajar pendientes pronunciadas. Al igual que el funicular de Montmartre, se mueve por el suelo a lo largo de raíles, con cabinas conectadas por un cable tirado por un motor.

El teleférico urbano es un medio de transporte mediante cable aéreo sostenido por varios pilones.

Sus cabinas están suspendidas en el aire y te ofrecen una vista panorámica a lo largo de todo tu viaje. Inspirado en las góndolas de las estaciones de esquí, se ha adaptado a nuestras ciudades. Se está convirtiendo en una solución óptima para superar obstáculos en la zona: el cable C1 volará sobre las zonas urbanas, como líneas de tren o carreteras principales.

Así, para 2025, ir de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, pasando por Limeil-Brévannes y Valenton, ¡solo te llevará unos 18 minutos!