La Línea 15 Sur acercará a la gente de Val-de-Marne a la red de transporte de Île-de-France

La línea 15 al sur del Grand Paris Express, el primer tramo del anillo de metro alrededor de París, conectará Pont de Sèvres con Noisy - Champs en 37 minutos, frente a más de una hora hoy. Un ahorro de varias horas a la semana para dedicar a tus seres queridos y aficiones.

El resort Créteil L'Échat estará a solo unos minutos de Pointe du Lac, al que se puede llegar fácilmente con el teleférico C1.

A lo largo de sus 33 km, la línea 15 Sur atravesará 22 municipios y afectará a más de un millón de habitantes. Está previsto que sea puesta en servicio a finales de 2025.