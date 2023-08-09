Skin C1 Cable: ¡Aquí tienes los resultados de tus votos!

Fecha de publicación: 8 de abril de 2022

Durante dos semanas, os pedimos que votaris para elegir el diseño de vuestro futuro teleférico, el C1 Cable. Los resultados están listos, el diseño ganador es...

VÍDEO ¡Descubre los habitáculos del futuro C1 Cable con el acabado que has elegido!

¡Gracias a todos por vuestros votos: es hora de descubrir qué skin ha salido por encima! En 2025, el cable C1 conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges dando servicio a Limeil-Brévannes y Valenton.