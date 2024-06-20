Estación Limeil-Brévannes: ¡en una época en la que se están montando armazones y premuros!

Hace unas semanas, os informamos del progreso del montaje de las estructuras metálicas de los talleres-garajes situados en la estación Limeil-Brévannes.

Hoy en día, se está construyendo una nueva etapa tras la llegada de los prewalls.

Estos son muros de hormigón prefabricados en la fábrica. De unos diez metros de altura, estos muros se colocan a la derecha de la estructura metálica y luego son ajustados por el equipo de compañeros.

Unos adelantamientos temporales aseguran la instalación de los premuros mientras los instaladores comprueban su alineación correcta.

Esta operación inicialmente afecta al garaje oeste y se repetirá en el garaje este en los próximos días.