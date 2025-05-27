Invitación a venir y descubrir tus futuros resorts y la vía verde La Végétale
Île-de-France Mobilités y Île-de-France Nature te invitan a descubrir las instalaciones de la vía verde La Végétale y las 3 estaciones del Cable C1 durante una caminata guiada.
El domingo 15 de junio de 2025 se ofrecen 4 paseos de 2 horas de duración.
Se ofrecerá un tentempié a los participantes al final de cada paseo.
Condiciones de acceso al paseo:
- Visita gratuita.
- Registro obligatorio.
- Caminar, accesible para personas con movilidad reducida y carritos para bebés.
- Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable (hasta 2 niños por adulto). Se recomienda visitar solo a partir de los 8 años.
- Lleva zapatos adecuados para caminar.
- Depósito obligatorio de un documento de identidad al inicio de la caminata.
Punto de encuentro (sin inscripción en el lugar): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes
El número de plazas es limitado, así que no tardes en registrarte.