Invitación a venir y descubrir tus futuros resorts y la vía verde La Végétale

Île-de-France Mobilités y Île-de-France Nature te invitan a descubrir las instalaciones de la vía verde La Végétale y las 3 estaciones del Cable C1 durante una caminata guiada.

El domingo 15 de junio de 2025 se ofrecen 4 paseos de 2 horas de duración.

Se ofrecerá un tentempié a los participantes al final de cada paseo.

Condiciones de acceso al paseo:

Visita gratuita.

Registro obligatorio.

Caminar, accesible para personas con movilidad reducida y carritos para bebés.

Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable (hasta 2 niños por adulto). Se recomienda visitar solo a partir de los 8 años.

Lleva zapatos adecuados para caminar.

Depósito obligatorio de un documento de identidad al inicio de la caminata.

Punto de encuentro (sin inscripción en el lugar): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

El número de plazas es limitado, así que no tardes en registrarte.