Los talleres del garaje C1: una obra está avanzando mucho

Esenciales para el funcionamiento del teleférico, servirán:

- el mantenimiento y conservación de las cabinas;

- el almacenamiento de las cabinas cada noche;

- alojar el Puesto de Mando Centralizado (PCC) para gestionar y supervisar la operación y seguridad de la línea C1 y de las líneas de autobús en el sector.

Las paredes de los 2 talleres-garajes están formadas por 71 pre-muros que pesan una media de 7 toneladas cada una, y están instaladas según un protocolo bien establecido:

- cada pre-muro se revisa al ser aceptado (calidad del hormigón, tamaño, color, etc.);

- luego se giran verticalmente usando una grúa torre y un torneador previo a paredes;

- el lanzador coloca entonces las correas necesarias para el levantamiento;

- desde allí, el supervisor de maniobras coordina el levantamiento del premuro por enlace de radio con el operador de la grúa y los equipos de encofraduras;

- una vez que el pre-muro ha sido colocado sobre la base previamente realizada (fundido in situ), se realizan los ajustes y comprobaciones finales para estabilizar su posición;

- luego se fija a la estructura mediante piezas metálicas y se consolida con soportes mientras se espera el siguiente paso (rellenar los premuros con hormigón).