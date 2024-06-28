Información de la obra en Villeneuve Saint-Georges

En Villeneuve-Saint-Georges, la instalación de un pilar requiere trabajos en el cruce RD102/RD136, entre las avenidas Président John Fitzgerald Kennedy / Fontaine Saint Martin / Rû de Gironde / Guy Moquet.

La calzada se reducirá a un solo carril en el acceso a la rotonda.

El límite de velocidad será de 30 km/h cerca de la rotonda.

Se mantendrá el tráfico para todos y la carretera se restaurará tras los trabajos.



Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.