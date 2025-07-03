Información de trabajo - cierre de La Végétale entre la Avenue de Valenton y la Rue Gutenberg

Como parte de las obras de desarrollo alrededor de la estación La Végétale y la creación de acceso peatonal, el trazado del corredor verde entre la Avenue de Valenton y la Rue Gutenberg será inaccesible hasta mediados de agosto de 2025.

Durante este periodo, se puede tomar la ruta de desviación por la Rue Georges Clemenceau.

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.