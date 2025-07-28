Información de la obra - prórroga del cierre de la Ruelle de Paris

Como parte del desarrollo de la estación de Valentinon, continúan las obras en la callejón de París.

¿Qué cambia esto?

Cierre de la Ruelle de París hasta mediados de septiembre de 2025.

Mantener el acceso para los residentes locales y el desvío por carretera.

El tráfico estará limitado a 30 km/h en el acceso al lugar de trabajo, por la Rue de Paris y la Rue Gabriel Péri, durante toda la duración de las obras.

La contaminación acústica puede ser causada por el trabajo.

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.