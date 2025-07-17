Invitación a venir y descubrir la vía verde La Végétale y los alrededores de tus futuros resorts
Île-de-France Mobilités y Île-de-France Nature te invitan a venir y descubrir los desarrollos de la vía verde La Végétale cerca de 3 de las estaciones de Cable C1, durante una caminata guiada.
La caminata dura aproximadamente 1:30.
Elige la fecha que te convenga en el formulario.
Condiciones de acceso al paseo:
- Visita gratuita.
- Registro obligatorio.
- Caminar: lleva zapatos adecuados para caminar.
- Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable (hasta 2 niños por adulto). Se recomienda visitar solo a partir de los 8 años.
- Depósito obligatorio de un documento de identidad al inicio de la caminata.
Punto de encuentro (sin inscripción in situ):
10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes