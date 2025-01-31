Villa Nova y La Végétale: cabaña en el resort

El jueves 30 de enero, los equipos colgaron una primera cabina con su pijama blanco en las estaciones de Villa Nova y La Végétale para hacer ajustes. En esta etapa, se trata de ajustar todos los mecanismos y comprobar que el paso de la cabina a la estación funcione perfectamente.

Este paso es esencial antes de proceder con las pruebas de línea que se realizarán dentro de varios meses.

De hecho, habrá que realizar muchas inspecciones, casi metro a metro, a nivel de cada marcha, antes de que las 105 cabinas se lancen en toda la línea.

©Île-de-France Mobilités / Doppel France