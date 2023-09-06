¡El descubrimiento de los teleféricos urbanos termina cerca de Oporto!

Después del metro, el tranvía y el funicular, es hora del teleférico urbano de Vila Nova de Gaia. Conocida por sus calles sinuosas, empinadas y de difícil acceso, la ciudad de Vila Nova de Gaia ha sabido innovar para facilitar el movimiento de habitantes entre sus costas y montañas.

Encaramado en medio de los acantilados, está oculto en el paisaje urbano y permite rodear diferencias de altitud de más de 60 metros.

Conectando el distrito de la bodega con el Jardín del Morro, ofrece vistas espectaculares del Valle del Duero y del centro histórico.

Hoy en día, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de las ciudades de Oporto y Vila Nova de Gaia.