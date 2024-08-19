La primera serie de cabinas C1

¡La fabricación de las cabinas para tu teleférico avanza bien!

Tras numerosas revisiones a lo largo del proceso de fabricación, el funcionamiento de cada cabina se revisa minuciosamente en el banco de pruebas.

Las cabinas listas para el vuelo se limpian, se guardan en un calcetín protector y se guardan hasta la salida.

Cómodos, espaciosos y equipados con todas las características necesarias para la seguridad y el bienestar de los viajeros, estos vehículos voladores pronto formarán parte de tu paisaje.

¡Pero más paciencia!

El equipo del proyecto C1 y todos los compañeros aún tienen mucho que hacer en el campo y están trabajando en ello cada día.