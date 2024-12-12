El centro de intercambio de la estación Villa Nova está tomando forma

La colocación del pavimento alrededor de la estación Villa Nova en Villeneuve-Saint-Georges revela los contornos del gran patio que precederá la entrada a la estación. Las lamas de piedra caliza gris recuerdan la gama cromática de las fachadas de la sala técnica. Ahora es visible el carril bici de sentido único. Los soportes sobre los que se colocará la marquesina de la estación están colocados. También están delimitados los andenes de las paradas de autobús, los puntos de desembarque, así como los dedicados al personal operativo.

Se revelan los contornos de tu estación entre la ciudad y el campo, así como los desarrollos urbanos que la acompañan: patio peatonal, ruta bici, puntos de bajada, paradas de autobús, almacenamiento de equipajes y aparcabicicletas, iluminación, mobiliario urbano, etc.

La instalación del toldo en la entrada de la estación se llevará a cabo la próxima primavera.

©Île-de-France Mobilités