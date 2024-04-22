¡La pirotecnia no solo es sinónimo de fuegos artificiales!

Debido a las numerosas batallas de artillería que tuvieron lugar en Île-de-France durante la guerra de 1870, por un lado, y los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, por otro, es imprescindible revisar los suelos antes de cualquier construcción.

De hecho, estos pueden contener explosivos llamados REG (Restos Explosivos de la Guerra) que deben ser neutralizados. Este diagnóstico se realiza muy a menudo en la región de Île-de-France, para la mayoría de las construcciones que requieren intervenciones profundas.

Para tu teleférico, una empresa especializada ha realizado un estudio histórico y un diagnóstico de suelo y seguridad del suelo, utilizando diferentes métodos de perforación y exploración.

La profundidad de los pozos se establece según los estudios históricos realizados previamente. Estas sondeaciones pirotécnicas se realizaron en ciertas estaciones y varios pilones.

Asegurar la línea de tu teleférico es una preocupación constante y nada se deja al azar.