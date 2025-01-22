Desde el metro 8 Pointe du Lac hasta el Cable C1: ¡solo queda un escalón!

¡La estación terminal del metro 8, la estación Cable C1 y el centro comercial François Mitterrand están ahora conectados!

La apertura de la fachada acristalada de la estación de metro, que ya está terminada, permitirá el acceso directo al puente peatonal de 80 metros que actualmente está en construcción. Ya hay una marquesina para proteger a los pasajeros del clima. El tablero del puente peatonal está reforzado y hormigonado. El trabajo continuará hasta el verano de 2025; Consistirán en particular en reforzar los soportes y realizar impermeabilización así como electrificación.

Este nuevo enlace facilitará el viaje para todos los usuarios, y en particular para los habitantes de Cristoll que deseen unirse al metro.

Entre el metro 8, las numerosas líneas de autobús, el armario para bicicletas y la próxima llegada de la C1, el centro multimodal de Pointe du Lac se fortalecerá aún más.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier