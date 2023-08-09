La Végétal y el C1 Cable, proyectos estrechamente vinculados

Fecha de publicación: 27 de enero de 2023

El cable C1 discurre a lo largo de La Végétale entre las estaciones Temps Durables y Émile Combes en Limeil-Brévannes durante 1,3 km. También será accesible desde la estación Emile Zola en Valenton.

Desde el diseño de la línea del teleférico C1, se tuvieron en cuenta las características de esta vía verde.

Los caminos que conducen a los resorts y el entorno ajardinado han sido diseñados para crear continuidad entre ambos y serán 100% accesibles para todos.

Hasta la puesta en marcha del C1 Cable, algunos trabajos coincidirán con el de La Végétale.

Para más información sobre el proyecto: https://lavegetale.fr