2024: Un repaso a la construcción de tu teleférico en imágenes

El año 2024 estuvo marcado por un progreso muy notable que permitirá continuar la construcción del cable C1 y completarse en 2025.

¡Merece una pequeña retrospectiva!

Hemos seleccionado para ti una antología con las principales etapas de 2024:

- Ascensores de pilones

- Desenrollar el cable en dos tercios de la ruta

- La fabricación de las cabinas

- Una visita a la obra de la estación Limeil-Brévannes

- La aparición de cada una de tus 5 estaciones

- El gran fresco en empalizadas realizado por los escolares del territorio

©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec