2024: Un repaso a la construcción de tu teleférico en imágenes
Publicado el
El año 2024 estuvo marcado por un progreso muy notable que permitirá continuar la construcción del cable C1 y completarse en 2025.
¡Merece una pequeña retrospectiva!
Hemos seleccionado para ti una antología con las principales etapas de 2024:
- Ascensores de pilones
- Desenrollar el cable en dos tercios de la ruta
- La fabricación de las cabinas
- Una visita a la obra de la estación Limeil-Brévannes
- La aparición de cada una de tus 5 estaciones
- El gran fresco en empalizadas realizado por los escolares del territorio
©Île-de-France Mobilités / Doppel France / Christophe Surowiec