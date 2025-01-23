¡El último pilón ha sido levantado!

El año 2025 acaba de comenzar y aquí ya está un gran logro para el C1: los dos últimos de los 30 pilones de la línea han sido levantados, menos de 15 meses después de la elevación del primer pilón. Mis respetos a los equipos de diseño y montaje que demostraron ingenio y rapidez para lograr esta hazaña técnica.

Situados lo más cerca posible de la estación de Valentinon, estos últimos postes tienen la particularidad de ser los más pequeños de la línea con un diseño en forma de V. A lo largo del año, se adornarán con elementos finales de diseño por encima de las balancias y en la base para optimizar su integración.

©Île-de-France Mobilités