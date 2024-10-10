¡En Limeil-Brévannes, el andén de tu estación está tomando forma!

El 1 de octubre, los equipos en el emplazamiento de la estación Limeil-Brévannes instalaron los narices de los andenes utilizando encofrados impresos en 3D.

Los bordillos de muelle son los bordillos que permiten el acceso seguro a las cabinas.

El uso de encofrados impresos en 3D para diseñar estos bordes tiene varias ventajas. Permite obtener la forma precisa adecuada y también responde a los desafíos medioambientales y sociales:

- Reducción de los volúmenes de material utilizado

- Investigación y desarrollo de materiales adecuados y bajos en carbono

- rendimiento y mejora de las condiciones laborales, ya que este tipo de fabricación facilita la ejecución en obras y reduce la ardua carga para los oficiales.

¡Día tras día, el C1 Cable se prepara para recibirte!

©Île-de-France Mobilités