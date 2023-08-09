El Cable C1: una solución innovadora de movilidad adaptada a los retos de la región
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2022
El Cable C1 pretende abrir las ciudades que atraviesa ofreciendo a sus habitantes un acceso más fácil a otros medios de transporte, en particular al metro. Satisface las necesidades de los territorios por los que atraviesa:
- proporcionar soluciones de movilidad a los usuarios sin sobrecargar la ya concurrida red vial y liberándose de los numerosos recortes urbanos en el territorio (redes ferroviarias, carreteras, etc.);
- creando un enlace directo, por transporte público, entre las ciudades y distritos que cruzaban y hacia Créteil, un destino importante en el departamento del Val-de-Marne.