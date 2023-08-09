¡El cable C1 en el centro de atención!

Fecha de publicación: 29 de marzo de 2022

En marzo de 2022, el programa Parigo fue a descubrir los teleféricos urbanos en Francia. Y tu futuro teleférico estuvo en el punto de mira con imágenes exclusivas del proyecto, una entrevista con Laurent Probst, director general de Île-de-France Mobilités, y Emmanuelle Gaillard, directora de proyecto del C1 Cable en Doppelmayr, el consorcio encargado del diseño, construcción y mantenimiento del C1 Cable.

Descubre el informe aquí.