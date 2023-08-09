El cable C1 y el medio ambiente
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2023
El proyecto ha sido diseñado de acuerdo con los 4 pilares del desarrollo sostenible.
Su diseño fue certificado como Alta Calidad Ambiental (HQE) – Infraestructura Sostenible en © mayo de 2022.
Todas las acciones serán supervisadas y controladas durante toda la duración del trabajo y hasta la puesta en marcha del cable C1.
El cable C1 es:
- entradas de estación, diseñadas como lugares para vivir, caminar y reunirse, que extienden la ciudad,
- paisajismo cualitativo, en la continuidad del Végétale,
- estaciones de pequeña escala en la ciudad,
- materiales de alta calidad,
- Arquitectura sencilla, duradera y atemporal.