El cable C1 y el medio ambiente

  -  

Fecha de publicación: 1 de febrero de 2023

El proyecto ha sido diseñado de acuerdo con los 4 pilares del desarrollo sostenible.

Su diseño fue certificado como Alta Calidad Ambiental (HQE) – Infraestructura Sostenible en © mayo de 2022.

Todas las acciones serán supervisadas y controladas durante toda la duración del trabajo y hasta la puesta en marcha del cable C1.

El cable C1 es:

  • entradas de estación, diseñadas como lugares para vivir, caminar y reunirse, que extienden la ciudad,
  • paisajismo cualitativo, en la continuidad del Végétale,
  • estaciones de pequeña escala en la ciudad,
  • materiales de alta calidad,
  • Arquitectura sencilla, duradera y atemporal.

