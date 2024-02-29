El C1 Cable ya forma parte del paisaje de Valenton

En diciembre de 2022, el artista Vince creó un gran fresco en el hastial de un edificio situado en la rue du Colonel Fabien.

La razón de este proyecto, liderada por el servicio municipal de juventud de Valenton, se eligió en consulta con los habitantes.

El mural simboliza la transición de una ciudad que está cambiando. En primer plano, la decantropa de Valenton acompañada por un joven de Valenton que lleva el C1 Cable en su sudadera.

Este equipamiento del futuro contrasta con los escaparates de antiguas tiendas.

Enhorabuena al artista y a todos los que apoyaron este proyecto.