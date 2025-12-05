Un día festivo para la inauguración del C1 Cable
¡El C1 Cable te espera el sábado 13 de diciembre a las 11 de la mañana! Se ofrecerán muchas actividades gratuitas en todos los resorts, entre las 11:00 y las 16:30:
- Talleres creativos para jóvenes y mayores
- Entretenimiento musical
- Deportes e iniciaciones artísticas
- Grandes juegos de madera, pintura facial y fotos Polaroid
- ... ¡Y muchas otras sorpresas!
¡El C1 Cable estará disponible de 11 a.m. a 00:30 a.m.!
