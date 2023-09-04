¡El City-Stade de Limeil-Brévannes se está moviendo!
Para desarrollar la estación Emile Combes* en Limeil-Brévannes, el City-Stadium situado en el bosque en la esquina de la Rue Georges Clémenceau y la Avenida Descartes está cerrado y será reconstruido al sur de la estación Temps Durables*, hasta la puesta en marcha del cable C1.
Esta nueva instalación deportiva dará la bienvenida a todos los aficionados al deporte y será similar al estadio municipal Val Pompadour situado en la ciudad de Valenton.
Hasta entonces, se puede seguir disfrutando de los estadios de la ciudad de La Hêtraie y Saint-Martin.
*Los nombres de las estaciones son tentativos