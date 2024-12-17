¡El cable está situado en el segundo sector!

El desenrollamiento del cable entre las estaciones Villa Nova y La Végétale ya está completo.

Después de que el primer sector se conectara en julio, ¡esta segunda operación es otro éxito!

Una vez asegurado el perímetro a finales de noviembre, los equipos desenrollaron sucesivamente varios lazos de cable, desde el primer cable hecho de tela muy ligera llamada "driza" hasta el cable final, que pesa 90 toneladas.

La driza se instala primero a mano en la parte superior de los pilones por los compañeros, luego se conecta y se reemplaza gradualmente por cables metálicos cada vez más gruesos, hasta alcanzar un diámetro de 5 cm.

En total, se desenrollaron 2,7 kilómetros de cable y ¡se recompensaron con unos cuantos copos de nieve!

El último paso de esta operación, el "empalme", está en marcha esta semana: consiste en conectar los dos extremos del cable desenenrollado para formar un lazo continuo.

En cuanto al desenrollamiento del cable en el último tramo de la ruta, está programado para principios de 2025.

© Île-de-France Mobilités