Tu resort Limeil-Brévannes está tomando forma

¡El montaje de las fachadas de cristal y el sistema de transporte de tu estación ya está completo!

Situada a un paso del corredor verde de La Végétale, en el corazón del distrito de "Temps Durables", la estación Limeil-Brévannes contribuirá al atractivo y dinamismo de la zona.

A largo plazo, las zonas plantadas constituirán superficies de infiltración para el agua de lluvia. Dentro del centro de intercambio, se plantarán varios árboles endémicos de la región que cubrirán los terraplenes, evitando la erosión del suelo a largo plazo. El suelo de los trabajos en la estación y la explanada se reutilizará en el lugar para formar terraplenes y optimizar la integración del teleférico en el paisaje.

Estos desarrollos, y muchos otros, reforzarán las cualidades de alta calidad ambiental del proyecto.

Sigue siguiendo las noticias del Câble C1 para descubrir las cualidades ecológicas del primer teleférico urbano de Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités