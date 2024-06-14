El pilón de pórtico en Pointe du Lac

Para mantener los carriles de circulación, el primer pilar de la línea fue diseñado para atravesar la RD1.

Por tanto, cada par de ejes descansa sobre dos manzanas situadas a cada lado de la carretera departamental (en una sola dirección de tráfico).

Los ejes posicionados oblicuamente se ensamblarán entonces mediante una viga transversal, asegurando así la estabilidad perfecta de las estructuras.

Esta arquitectura de pilar es excepcional y muy rara en el mundo de los teleféricos urbanos.

Fue en la noche del 30 de mayo cuando los compañeros levantaron el primer par de barriles, en la parte occidental del RD1. El segundo par de barriles se levantó a finales de la semana pasada. La última operación de montaje de las vigas de soporte se completó ayer.

El segundo par de tambores se levantó a finales de la semana pasada y se están montando las vigas de soporte.

¡Día a día, tu futura línea de teleférico va tomando forma!